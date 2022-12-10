«Надо идти хоть в Азию, хоть в Африку, если в Европу не пускают». Член исполкома РФС Ибрагимов о бане УЕФА

Лом-Али Ибрагимов оценил вероятность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Надо послушать, что говорят другие. Надо создать рабочую группу. Скорее всего, так и будет. Поставить вопрос на футбольные рельсы России. Подключить прессу. Узнать где плюсы и минусы.

Мое мнение: в той ситуации, которая есть сегодня, нас нескоро вернут в Европу. Так что, наверное, Александр Валерьевич Дюков (президент РФС – прим. Sports.ru) внесет предложение. Обсудим.

Понятно, что нас все устраивало в Европе, но мы не сами оттуда ушли. Нас отстранили. Теперь в каких-то соревнованиях надо же участвовать. Других вариантов я не вижу.

— Вы за переход в Азию?

— Сейчас любому задай вопрос, каждый скажет: хотим играть с Францией, Италией, Испанией. Это более престижное соревнование. Но если сюда не пускают, то что делать? Если искать другой вариант, надо идти хоть в Азию, хоть в Африку.

Футболистам надо играть. Если игрок не будет заигран за сборную, он уйдет в другую команду, которая участвует в отборах на чемпионаты мира, Европы и так далее.

Мы заинтересованы, чтобы у нас была сильная сборная. Для этого делается все. Никаких проблем для сборных сейчас нет. Великолепные стадионы, поля, организация. Но теперь нам палки ставят в колеса.

— На исполкоме ждать какого-то решения?

— Мне кажется, этот вопрос надо согласовывать с политическим руководством — Минспортом. Это их прерогатива. Скорее всего, если хотят играть в , создадут рабочую группу. Александр Валерьевич — человек мудрый. Он с бухты-барахты решения не принимает, все будет взвешенно, – сказал член исполкома .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ