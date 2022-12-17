Дмитрий Сычев: «Поддерживаю вариант с Азией, сборной нужна соревновательная часть. Нам необходим футбол»

поддержал возможный переход в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Мы все заложники нынешней ситуации. Сборной нужна практика. Игроки должны практиковаться именно в матчах с другими сборными.

Я поддерживаю вариант с Азией, потому что нам сейчас нужна именно соревновательная часть. Нам необходим именно футбол», – сказал бывший нападающий сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ