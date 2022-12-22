«Наполи» хочет продлить контракт с Хвичей до 2028-го, повысив зарплату игрока в 2 раза

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Кристиано Джунтоли Мамука Джугели Футбол

«Наполи» хочет продлить контракт с Хвичей Кварацхелией. 

Спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли и агент игрока Мамука Джугели планируют провести встречу в январе или немного позже. Неаполитанцы намерены увеличить зарплату грузинского футболиста, составляющую 1,2 миллиона евро в год, вдвое. 

Новое соглашение, вероятно, будет рассчитано до 2028 года. Нынешний контракт действует до 2027-го. 

Кварацхелия перешел в клуб из Неаполя летом 2022 года. В Серии А он провел 12 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.

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