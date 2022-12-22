«Наполи» хочет продлить контракт с Хвичей до 2028-го, повысив зарплату игрока в 2 раза

« » хочет продлить контракт с Хвичей Кварацхелией.

Спортивный директор итальянского клуба Кристиано Джунтоли и агент игрока планируют провести встречу в январе или немного позже. Неаполитанцы намерены увеличить зарплату грузинского футболиста, составляющую 1,2 миллиона евро в год, вдвое.

Новое соглашение, вероятно, будет рассчитано до 2028 года. Нынешний контракт действует до 2027-го.

Кварацхелия перешел в клуб из Неаполя летом 2022 года. В Серии А он провел 12 матчей, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач. Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.