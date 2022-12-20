Хвича о «Наполи»: «В Неаполе чувствую себя как дома. Здесь живут футболом, а семья, как и в Грузии, превыше всего»

Теги серия А Италия Наполи сборная Грузии по футболу Диего Марадона Сан-Паоло Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия рассказал, что в Неаполе чувствует себя как дома.

«Неаполитанцы живут ради футбола, я понял это с самого первого момента, как приехал сюда. Впервые сыграв на стадионе «Диего Армандо Марадона», я по-настоящему почувствовал себя профессиональным футболистом.

Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Я благодарен им, за ту любовь, которую они нам дарят.

Как и грузины, неаполитанцы ставят семью превыше всего, и именно поэтому я чувствую себя здесь как дома», – сказал полузащитник «Наполи» и сборной Грузии.

Хвича присоединился к «Наполи» летом 2022 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные