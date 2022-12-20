Хвича о «Наполи»: «В Неаполе чувствую себя как дома. Здесь живут футболом, а семья, как и в Грузии, превыше всего»

рассказал, что в Неаполе чувствует себя как дома.

«Неаполитанцы живут ради футбола, я понял это с самого первого момента, как приехал сюда. Впервые сыграв на стадионе «Диего Армандо Марадона», я по-настоящему почувствовал себя профессиональным футболистом.

Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Я благодарен им, за ту любовь, которую они нам дарят.

Как и грузины, неаполитанцы ставят семью превыше всего, и именно поэтому я чувствую себя здесь как дома», – сказал полузащитник « » и сборной Грузии.

Хвича присоединился к «Наполи» летом 2022 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.