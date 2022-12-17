Лучано Спаллетти: «Хвича умеет находить такие траектории и ходы, которые нелегко прочитать»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти описал достоинства вингера Хвичи Кварацхелии.

«Пауза пошла нам на пользу, Квара снова доступен, тренировался с нами.

Его главное достоинство – умение атаковать соперника, уходить в центр и наносить удар по воротам.

Он очень хорошо чувствует ситуацию и умеет находить такие траектории и ходы, которые нелегко прочитать», – сказал Спаллетти.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные