Лучано Спаллетти: «Хвича умеет находить такие траектории и ходы, которые нелегко прочитать»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти описал достоинства вингера Хвичи Кварацхелии.
«Пауза пошла нам на пользу, Квара снова доступен, тренировался с нами.
Его главное достоинство – умение атаковать соперника, уходить в центр и наносить удар по воротам.
Он очень хорошо чувствует ситуацию и умеет находить такие траектории и ходы, которые нелегко прочитать», – сказал Спаллетти.
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