Хвича – приоритетная цель «Ньюкасла» на два ближайших трансферных окна. Он оценивается в 50 млн фунтов

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Ньюкасла».

The Times сообщает, что английский клуб регулярно просматривал 21-летнего грузинского футболиста перед чемпионатом мира. Отчеты были настолько благоприятными, что он стал одной из приоритетных целей «Ньюкасла» на два ближайших трансферных окна.

Отмечается, что Хвича оценивается примерно в 50 миллионов фунтов. Его контракт с «Наполи» действует до 2027 года. Статистику футболиста можно изучить здесь

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