«Наполи» о желании «Ньюкасла» подписать Хвичу: «Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения»

Теги Ньюкасл премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Спорт-Экспресс Хвича Кварацхелия Футбол

«Наполи» прокомментировал информацию об интересе к Хвиче Кварацхелии.

Ранее появились данные, что 21-летний футболист одной из приоритетных целей «Ньюкасла» на два ближайших трансферных окна. Хвича оценивается примерно в 50 миллионов фунтов.

«Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения», – сообщил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли.

Кварацхелия забил 6 голов и сделал 5 передач в 12 матчах текущего сезона Серии А.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные