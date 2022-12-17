«Наполи» о желании «Ньюкасла» подписать Хвичу: «Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения»
«Наполи» прокомментировал информацию об интересе к Хвиче Кварацхелии.
Ранее появились данные, что 21-летний футболист одной из приоритетных целей «Ньюкасла» на два ближайших трансферных окна. Хвича оценивается примерно в 50 миллионов фунтов.
«Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения», – сообщил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли.
Кварацхелия забил 6 голов и сделал 5 передач в 12 матчах текущего сезона Серии А.
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