«Наполи» о желании «Ньюкасла» подписать Хвичу: «Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения»

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Ранее появились данные, что 21-летний футболист одной из приоритетных целей « » на два ближайших трансферных окна. Хвича оценивается примерно в 50 миллионов фунтов.

«Нет и шанса, что мы его отпустим, несмотря на сумму предложения», – сообщил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли.

Кварацхелия забил 6 голов и сделал 5 передач в 12 матчах текущего сезона Серии А.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ