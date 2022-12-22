Могилевец о Хвиче: «Кричал после фолов, обижался. Может, копировал Неймара – такие игроки могут изобразить, нарисовать фол»
Павел Могилевец рассказал о том, как Хвича Кварацхелия реагировал на фолы на тренировках.
– Слуцкий говорил, что Хвича поначалу плакал, когда на тренировках ему попадали по ногам. Это правда?
– Точно кричал после фолов, иногда обижался и расстраивался. Но это нормально для молодого. Звезды на его позиции вроде Неймара делают то же самое.
Возможно, Хвича в чем-то копировал его стиль, пытался равняться на него. Такие игроки могут изобразить что-то, нарисовать фол, – сказал бывший полузащитник «Рубина», выступающий за «Бунедкор».
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