Могилевец о Хвиче: «Кричал после фолов, обижался. Может, копировал Неймара – такие игроки могут изобразить, нарисовать фол»

рассказал о том, как реагировал на фолы на тренировках.

– Слуцкий говорил, что Хвича поначалу плакал, когда на тренировках ему попадали по ногам. Это правда?

– Точно кричал после фолов, иногда обижался и расстраивался. Но это нормально для молодого. Звезды на его позиции вроде делают то же самое.

Возможно, Хвича в чем-то копировал его стиль, пытался равняться на него. Такие игроки могут изобразить что-то, нарисовать фол, – сказал бывший полузащитник « », выступающий за « ».