Леонид Слуцкий: «Эксперимент с чистым временем в Медиалиге, по мне – просто крутейшая история»

Леонид Слуцкий высказался о чистом времени в футболе.

Слуцкий стал гостем ютуб-программы «Коммент.Шоу». В выпуске обсуждали добавленное время на ЧМ-2022 и пришли к выводу, что в скором времени футбол может перейти на чистое игровое время. В качестве примера экс-главный тренер «Рубина» привел Winline Медиалигу.

«Эксперимент с чистым временем в Медиалиге, по мне – просто крутейшая история. Тайм не будет длиться 60 минут. Например, было и 45 и 48 минут.

60 – это предельно максимальная цифра, поэтому если введут 2 [тайма] по 30 [минут] фактического времени будет больше, но ты не можешь затягивать время, ты не можешь валяться, ты не можешь замену делать по 5 минут», – сказал Слуцкий.