Могилевец об Узбекистане: «Футбол более искренний, чем в России. По уровню похоже на ФНЛ, первая тройка – как середняки РПЛ»
Павел Могилевец сравнил футбол в Узбекистане и в России.
– Узбекистан – совсем другая страна, менее футбольная.
– Я у многих узнавал про Узбекистан. Вариант мне предложил мой хороший друг Сергей Тумасян, который играл в «Сочи» и «Ростове». Общался я и с Виталием Денисовым, с Женей Макеевым. Более-менее представлял картину.
– Опишете, что увидели?
– Мне и семье здесь было комфортно. В целом, в Узбекистане есть все, что нужно. Местный футбол немного специфичен – более искренний, чем российский. Эмоциональный, в чем-то даже бесшабашный. Больше упор на индивидуальные действия, меньше тактики.
По уровню похоже на ФНЛ. Но первая тройка – «Пахтакор», «Насаф» и «Навбахор» – сравнимы с середняками РПЛ, условными «Оренбургом» или «Крыльями», – сказал полузащитник «Бунедкора».
Могилевец перешел в «Бунедкор» летом 2022 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
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