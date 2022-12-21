Могилевец об Узбекистане: «Футбол более искренний, чем в России. По уровню похоже на ФНЛ, первая тройка – как середняки РПЛ»

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Павел Могилевец сравнил футбол в Узбекистане и в России.

– Узбекистан – совсем другая страна, менее футбольная.

– Я у многих узнавал про Узбекистан. Вариант мне предложил мой хороший друг Сергей Тумасян, который играл в «Сочи» и «Ростове». Общался я и с Виталием Денисовым, с Женей Макеевым. Более-менее представлял картину.

– Опишете, что увидели?

– Мне и семье здесь было комфортно. В целом, в Узбекистане есть все, что нужно. Местный футбол немного специфичен – более искренний, чем российский. Эмоциональный, в чем-то даже бесшабашный. Больше упор на индивидуальные действия, меньше тактики.

По уровню похоже на ФНЛ. Но первая тройка – «Пахтакор», «Насаф» и «Навбахор» – сравнимы с середняками РПЛ, условными «Оренбургом» или «Крыльями», – сказал полузащитник «Бунедкора».

Могилевец перешел в «Бунедкор» летом 2022 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.

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