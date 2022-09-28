Слуцкий о Хвиче: «Бриллиант, у него нет потолка. Футбол его Диснейленд – он нравится ему как ребенку»

поделился воспоминаниями о работе с Хвичей Кварацхелией.

– Давайте начнем с тренировок. Людям важно понимать, как игрок проявлял себя на тренировках, благодаря чему мы видим его навыки. Каков был Кварацхелия на тренировках в «Рубине»?

– Когда я пришел в «Рубин», Кварацхелия был очень молод. Для меня это было по-настоящему серьезное испытание, потому что я пришел в команду, которая боролась за выживание. У меня были некоторые сомнения – правильное решение, неправильное решение. Но когда я на первой тренировке увидел некоторые моменты с участием Кварацхелии, моя первая мысль была о том, что это отличный выбор.

Я не знал, как сложится ситуация для команды – вылетит она или нет, но знал, что у меня будет этот бриллиант. Потому что уровень его таланта можно понять за 5 минут тренировки. Это очень просто. Конечно, как и у каждого очень талантливого игрока, у него были некоторые особенные качества, особенное поведение.

На первой тренировке был такой момент: один игрок пошел в подкат, и Квара упал и начал плакать. Я подумал: «Невозможно. Первая тренировка, а у лучшего игрока может быть травма связки, может, он сломал ногу, я не знаю».

Но когда он встал через минуту и продолжил играть, как будто ничего не произошло, мне пришлось свистнуть и сказать: «Нет, нет, это невозможно. Это серьезная игра, футбол – мужская игра, и если ты не готов к этому, если ты мальчик, а не мужчина, – это нехорошо».

С ним была странная ситуация: он не мог терпеть боль. Абсолютно. Каждый подкат – и он начинал плакать. Это первое.

Второе касается футбола. Он не знал, как использовать свои лучшие качества. Он шел в обводку везде – без разницы, было ли у него свободное пространство или нет, он двигался вперед. Он шел в обводку против десятерых игроков, против пятерых игроков, против одного – без разницы.

Еще одна проблема – он всегда старался избегать контактов, избегать подкатов. Это тоже было большая проблема. Потому что, если ты обладаешь таким фантастическим дриблингом, такими фантастическими качествами, это означает, что против тебя часто будут идти в подкат. А он старался избегать этих ситуаций – например, рано начинал идти в обводку.

Но в любом случае, я понял две вещи: первое – я буду работать с блестящим игроком, игроком, у чьего таланта нет потолка, игроком, который может совершенствоваться и достигнуть небес. Второе – если Бог дал тебя одно, то он не даст тебе что-то другое.

[Хвича] не обладал спокойствием, он не мог терпеть боль, пытался избегать контактов – это минусы. Для Кварацхелии была специальная программа, мы много разговаривали, у нас были индивидуальные тактические уроки. Я пытался снять его с тренировки, если он начинал плакать.

Футбол ему нравится как ребенку – это будто его Диснейленд. А если ты начинаешь плакать, ты уйдешь с тренировки и больше не попадешь в Диснейленд.

Это была большая работа – не только на футбольном поле, потому что он обладает талантом – 100%. Я знаю его отца, он очень его развивал, он дал ему дриблинг, индивидуальные качества. Но если говорить о характере, о ситуациях, в которых можно использовать его качества по максимуму – тут нужно было проделать большую работу.

И я очень благодарен Кваре, потому что мы очень хорошо общались, у нас были очень близкие отношения. И на каждой тренировке я объяснял, объяснял, объяснял ему все о контактах, о травмах, о боли, о терпении, о характере, о том, как лучше использовать его качества. И я думаю, что если прямо сейчас вы спросите о его слабых сторонах – у , конечно, не у меня – то он в первую очередь скажет о защите.

Прямо сейчас он в этом плане в три раза сильнее, чем в момент, когда мы начали работать. Потому что тогда его оборонительные навыки были нулевыми. Прямо сейчас он может держать зону, двигаться, иногда делать подкаты. И что самое важное: прямо сейчас каждое его решение – правильное. Его обводки вполне понятны. В каждой ситуации. Он хорошо сохраняет мяч, и прямо сейчас он находится на совершенно другом уровне как игрок.

Я смотрю все матчи, мы говорим после каждой игры – по телефону или с помощью сообщений, и мы пытаемся анализировать все ситуации. Конечно, Лучано – его босс, но я пытаюсь ему помочь со своей стороны», – сказал главный тренер в интервью .