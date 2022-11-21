Рыжиков об увольнении Слуцкого: «Рубин» дал ему шанс все исправить, он говорил, что вернуться в РПЛ – дело чести. Значит, случилось что-то, о чем мы не знаем»

высказался об отставке Леонида Слуцкого и ситуации в «Рубине».

– Я знаю, что игры «Рубина» вы не смотрели, но все-таки не могу не спросить про ваш родной клуб. Что происходит с командой? Казалось бы, подбор игроков, по меркам , великолепный, тренерский состав – тоже. Но результат не тот, которого ждали. В чем причина?

– Чтобы говорить что-то, надо быть внутри команды, внутри клуба. Какими бы ни были догадки, они все равно будут неполные, не выражающие полную картину того, что происходит в клубе. Так что я не знаю.

Я желаю , чтобы в этом сезоне он вернулся в Премьер-лигу, потому что потом тяжелее будет это сделать. Я верю, что команда должна выйти с одного из первых двух мест! Но, с другой стороны, весной я верил в то, что «Рубин» не вылетит.

– Что думаете об увольнении Слуцкого?

– Правильный или неправильный этот шаг – только время покажет. В «Рубине» дали шанс Леониду Викторовичу исправить ситуацию, да и он сам говорил, что для него дело чести – вернуться в . Значит, случилось что-то, о чем мы не знаем, – сказал бывший вратарь «Рубина».