ФИФА удалила твит о Месси с текстом «Спор о лучшем в истории разрешен»

Из твиттера исчезло сообщение о признании лучшим игроком в истории.

В записи, опубликованной после победы на чемпионате мира в Катаре, говорилось: «Спор о лучшем в истории разрешен. Главный приз теперь в коллекции. Наследие всеобъемлющее».

Как передает Daily Mail, сегодня пользователи соцсети обнаружили, что сообщение удалено, как и следовавший за ним твит с фотографией португальца и текстом «Палец вверх, если вам понравился ».

«Месси поставил жирную точку в спорах, кто лучше — он или Роналду. Лео творил на поле волшебство, он гений». Аленичев о звездах

Сондерс не считает Роналду лучшим в истории: «3 месяца назад можно было поспорить, но он сам себя подставил. Из-за его поведения люди встали на сторону Месси»