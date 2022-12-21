ФИФА удалила твит о Месси с текстом «Спор о лучшем в истории разрешен»
Из твиттера ФИФА исчезло сообщение о признании Лионеля Месси лучшим игроком в истории.
В записи, опубликованной после победы Аргентины на чемпионате мира в Катаре, говорилось: «Спор о лучшем в истории разрешен. Главный приз теперь в коллекции. Наследие всеобъемлющее».
Как передает Daily Mail, сегодня пользователи соцсети обнаружили, что сообщение удалено, как и следовавший за ним твит с фотографией португальца Криштиану Роналду и текстом «Палец вверх, если вам понравился ЧМ-2022».
«Месси поставил жирную точку в спорах, кто лучше — он или Роналду. Лео творил на поле волшебство, он гений». Аленичев о звездах
Сондерс не считает Роналду лучшим в истории: «3 месяца назад можно было поспорить, но он сам себя подставил. Из-за его поведения люди встали на сторону Месси»
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