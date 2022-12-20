Сондерс не считает Роналду лучшим в истории: «3 месяца назад можно было поспорить, но он сам себя подставил. Из-за его поведения люди встали на сторону Месси»

Экс-форвард «Ливерпуля» не считает лучшим игроком в истории.

«Три месяца назад насчет Роналду еще можно было поспорить, но он сам себя подставил своим поведением, разве нет?

Люди, которые не могли определиться, кто из них лучше, теперь перешли на сторону Месси просто из-за того, как Криштиану себя вел», – сказал Сондерс Talksport.

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