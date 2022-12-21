Месси и «ПСЖ» условились продлить контракт. Срок и зарплату обсудят на следующей встрече

Нападающий Лионель Месси готов остаться в « » еще минимум на сезон.

По сведениям инсайдера , стороны достигли устного соглашения о продлении контракта. истекающего летом 2023 года.

Они пока не согласовали ни зарплату, ни срок действия нового договора, но разберутся с этими вопросами на новой встрече.

Утверждается, что « » и « » Майами связывались с 35-летним аргентинцем, но переговоров как таковых не было.

Месси играет за «ПСЖ» с сезона-2021/22. С его статистикой можно ознакомиться здесь.