Месси и «ПСЖ» условились продлить контракт. Срок и зарплату обсудят на следующей встрече
Нападающий Лионель Месси готов остаться в «Пари Сен-Жермен» еще минимум на сезон.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны достигли устного соглашения о продлении контракта. истекающего летом 2023 года.
Они пока не согласовали ни зарплату, ни срок действия нового договора, но разберутся с этими вопросами на новой встрече.
Утверждается, что «Барселона» и «Интер» Майами связывались с 35-летним аргентинцем, но переговоров как таковых не было.
Месси играет за «ПСЖ» с сезона-2021/22. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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