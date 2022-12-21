Гвардиола о Месси: «Никто не должен сомневаться, что Лео среди лучших в истории. Для меня он лучший»

Главный тренер « » считает лучшим в истории.

«У каждого свое мнение, но никто не должен ставить под сомнение то, что Месси в числе лучших футболистов всех времен.

Я уже много раз говорил, что для меня он лучший, но понять это может быть сложно. Может появиться футболист, который бросит вызов тому, что было сделано за последние 50-70 лет, но люди, которые видели Пеле, или Ди Стефано, или могут все равно назвать своего кандидата. Люди сентиментальны, понимаете?

С другой стороны, если бы Месси не выиграл чемпионат мира, то мое мнение насчет его достижений в мировом футболе абсолютно не изменилось бы. Однако, конечно, – это венец его потрясающей карьеры», – сказал Гвардиола.

Уэйн Руни: «Роналду заявляет: «Я лучший», а Месси больше говорит о команде и трофеях. Я восхищаюсь обоими, так они мотивируют себя»