высказался о победе на ЧМ-2022 в составе сборной .

«Месси поставил жирную точку в длившихся более полутора десятка лет спорах, кто лучше — он или Роналду. Лично у меня сомнений никогда не возникало, ведь Лео творил на поле волшебство. Криштиану тоже выдающийся футболист. Но Месси — гений.

А вот по поводу его сравнений с Марадоной судить не берусь, хотя всегда задавался этим вопросом. Если сравнивать Месси с Пеле некорректно — совсем уж разные эпохи, то по Диего сложно сказать, как он выглядел бы в современной игре. И как Лео — в футболе 80-90-х. Единственное, что бесспорно, — оба феноменальны для своего времени. Очень жаль, что Диего не дожил до триумфа Лионеля...

Скалони не исключил, что через четыре года Месси выступит на еще одном чемпионате мира. Вполне допускаю. Бегать по 12 километров, как вингерам или опорникам, ему не нужно, для забитых мячей и голевых передач хватает и шести. Парень он явно режимный, так что и в 40 лет будет приносить пользу. Болельщики не откажутся полюбоваться его игрой еще несколько лет.

Другое дело, что к тому моменту уже не у Лео окажется статус главного волшебника мирового футбола. Появятся новые герои. Но это — жизнь. Она не терпит пустоты», – написал экс-тренер «Спартака» в своей колонке.