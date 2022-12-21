Поленов об Анисимове и «Есть тема!»: «Никогда не поздороваюсь с Антоном за руку. Программа мне противна»

рассказал о презрительном отношении к ведущему «Матч ТВ» Антону Анисимову.

– В недавнем посте про сборную Польши в телеграм-канале ты тегнул Антона Анисимова. Расскажи, с каким ощущением ты работал, когда в соседней студии записывалась «Есть тема!»?

– Никогда не был лично знаком с Антоном. Канал – довольно большая структура, и я провел большую часть времени в мире комнаты «8-16».

Когда услышал от него оскорбления в эфирах, то решил, что больше никогда не поздороваюсь за руку. Пусть существует как человек, но как коллега он перестал для меня существовать.

Каждый имеет право на мнение, но если чья-то точка зрения мне омерзительна, то постараюсь этого человека не видеть, не слышать и избегать.

Программа кому-то нравится, но мне она противна. Несколько раз подкалывал ее в своем подкасте, насколько это позволяла корпоративная этика, но специально никогда не смотрел.

Все знают, что Маша Орзул и отказались вести эфиры после скандала с поляками и рассуждений о нашумевшем интервью Дарьи Касаткиной и Андрея Рублева. Но у каждого собственный путь и стиль – не обязательно их разделять. Антон наверняка не согласен с моими идеалами, и это нормально.

Хотя я ждал от него последовательности. Раз Антон назвал поляков мразями и пожелал провалиться на ЧМ, то и к боснийцам должен был обратиться аналогично, потому что они тоже отказались играть с Россией. Пусть там и не отбор на ЧМ, но суть та же.

Да, за непоследовательность сейчас можно предъявить любому. Но в любом случае оскорбления с его стороны были эмоциональны и просто неприемлемы, – сказал бывший комментатор « ».

«Наша единственная опора – это армия». Большое интервью ведущего «Есть тема!» Антона Анисимова