Антон Анисимов: «Ненормально, что люди в госклубах получают больше 500 тысяч рублей. Деньги, которые получал Савин, должны получать учителя, врачи, военные, ученые»

Ведущий программы «Есть тема!» Антон Анисимов считает зарплаты футболистов завышенными.

– Один гость, который обсуждал Савина, – Владимир Носов. Когда я читал про него, то удивился, что он представлен как боксер, хотя закончил карьеру в 2004 году, потом не особо успешно тренировал. А больше известен как активист православной армии – движения «Сорок сороков».

– Да, мы позвали его не из-за того, что он боксер, а из-за его позиции. Хотя много раз я был с ним не согласен. Например, он часто уходит в тему войны – неважно, какого года.

– Давай про случай, когда ты был с ним согласен. Тоже выпуск про Савина. Он заявил, что Савин сменил 15 клубов за карьеру, поэтому шлюха, и добавил, что у Урганта двойное гражданство, а значит, двойная совесть.

– Вот по поводу Урганта я был не согласен.

– Но ты об этом не сказал, а сразу перешел на Савина: «Да-да, он всегда выбирал деньги». Ты тоже сменил 15 работ. Тоже всегда выбирал деньги?

– Нет, давай не сравнивать. Я рассказывал, что у меня было 20-25-40 тысяч.

– Вдруг Савин шел не за деньгами, а ему тоже было неуютно на работе, как тебе?

– Может быть. Но мое мнение другое, его я и высказал в программе.

– На чем оно основано?

– На том, что у нас много футболистов, которые болтаются в средних клубах, потому что там огромные зарплаты, которые не соответствуют их игре.

Савин – не тот футболист, про которого можно сказать, что он искал себя. Понятно, ради чего он переходил. Его мотивацию я понимаю, но это вызывает у меня такие эмоции.

Я не считаю нормальным, когда в наших государственных клубах люди получают зарплату выше 500 тысяч рублей. Это ненормально. Те деньги, которые получал Савин, должны получать учителя, врачи, военные, ученые. Но получают люди абсолютно бездарные, – заявил ведущий .

«Наша единственная опора – это армия». Большое интервью ведущего «Есть тема!» Антона Анисимова