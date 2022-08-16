Анисимов о видео Савина: «Так делать – преступление. Армия – наша единственная опора. Я молюсь за этих людей»

Ведущий программы «Есть тема!» на Антон Анисимов считает армию единственной опорой России.

Так Анисимов высказался, говоря о своих претензиях к блогеру Евгению Савину.

Ранее блогер сделал видео с участием украинских футболистов , Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

– Давай разберем несколько твоих выпусков – например, «Иуду из ютуба» и «Иуду на Пафосе». Коротко объясни претензии к Евгению Савину.

– Смотри, про то, что происходит в Донецке, человек едет снимать не в Донецк, а в Лондон. Наполняет видео западной и украинской пропагандой. Наполняет эту пропаганду фэйками. Он вставляет куски, которые не относятся к 2022 году, но выдает так, будто это происходит сейчас. Берет интервью у тех, кто финансирует людей, которые выходят со свастикой на теле и убивают мирных граждан. Берет интервью у , который признавался, что он алкоголик.

Ты снимаешь такие вещи и говоришь с Алиевым, который сошел с ума? Серьезно? И ты это преподносишь как серьезную вещь и вливаешь в голову молодым людям?

И в целом снимать что-то против своей армии… Я честно тебе скажу. Я каждый день про себя думаю: «Господи, дай Бог здоровья ребятам, которые там этим занимаются. Чтобы у них все было хорошо, чтобы они вытерпели, выжили».

Единственная наша опора – это армия. И когда человек разговаривает в Лондоне с Ярмоленко, который рассказывает, как он вместе с Зозулей отправляет деньги на покупку оружия «Азовом» (признан в РФ террористической организацией, ее деятельность запрещена в стране), который потом выходит со свастикой… Для меня это странно. Абсолютно пропагандистский ролик, снятый с одной стороны.

– Почему в выпусках про Савина, Польшу или Украину большинство гостей оказываются одной позиции? Например, в выпуске про Савина все гости выступали против него.

– Когда человек снимает то, что он снял, я не хочу, чтобы его кто-то защищал. Я убежден, что так делать, – это преступление. Если он делал это искренне, то мне его жаль. Когда-то все закончится, и жизнь все расставит по местам.

Я понимаю, что все то, что происходит сейчас, вполне могло… Может, и будет происходить через 10 лет, только уже с моим сыном. Он будет сидеть в окопах, но не где-то там, а недалеко от границ Москвы. Где-нибудь в Туле или Орле.

Поэтому для меня российская армия – те люди, за которых я молюсь. И про которых я не позволю говорить плохо, – заявил Анисимов.

«Наша единственная опора – это армия». Большое интервью ведущего «Есть тема!» Антона Анисимова

МВД рассмотрело обращение депутата Терюшкова о видео Савина с украинскими игроками: «Красава» наговорил на 2 статьи УК РФ»