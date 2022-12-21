Поленов о переезде в Амстердам: «Красиво, игрушечно, приветливые люди. Нас 10 месяцев пугали, что русских в Европе не воспринимают, но это ерунда»

Михаил Поленов рассказал о переезде из России в .

– Мы регулярно мониторим поисковые запросы про спортивное ТВ и видим, что люди интересуются, где сейчас . Расскажи!

– Удивлен, что такой вопрос вообще возник. Сейчас я живу в Нидерландах вместе с семьей.

Жена получила оффер, она достаточно долго работала в компании . В июне офис закрылся, сотрудников распустили, но предоставили возможность трудоустраиваться дальше. Она получила работу в амстердамской штаб-квартире Nike, поэтому мы теперь здесь.

Компания не то чтобы сильно помогала с переездом. Опыт работы в Nike был скорее бонусом, который помог всему осуществиться.

– Уже обустроились в Амстердаме?

– Мы здесь ровно две недели. Сейчас живем во временном месте, апарт-отеле, но уже нашли квартиру. Контракт подпишем на следующей неделе.

Ни разу не был в Голландии, поэтому мне тут в новинку. Пока все нравится: попал в улучшенный с точки зрения климата Санкт-Петербург. Только каналов побольше.

Вообще здесь красиво, игрушечно, живут приветливые люди. Нас 10 месяцев пугали, что если ты из России, тебя в Европе не воспринимают, не разговаривают с тобой, отворачиваются, но это ерунда. Мне кажется, голландцам все равно – они понимают, что такая ситуация. Но никто не обвиняет и не предъявляет за то, что ты русский.

– Сейчас там по-рождественски красиво? Ярмарки, гирлянды, украшения?

– После московской иллюминации не ожидали, что в Амстердаме все настолько скромно.

Мы с женой всегда считали огромное количество огней необоснованно дорогим и ненужным удовольствием – есть масса полезных вещей, на которые можно сэкономить деньги, но все равно сделать ярко и красиво.

В Голландии есть какие-то ярмарки, но не скажу, что на каждом шагу. Но это скорее голландская прагматичность, а не последствия европейского кризиса, – сказал бывший комментатор « ».