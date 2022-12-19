Галлас о Роналду в «Челси»: «Клубу нужен забивной нападающий, и Криштиану мог бы помочь. Но ему нужно подумать, чтобы ситуация с «МЮ» не повторилась»

считает, что «Челси» стоит подумать о подписании .

« » нужно купить нападающего. Необходимо найти подходящего форварда, который бы соответствовал их системе. Я не один вижу эту проблему.

«Челси» находится в ситуации, когда они не забивают много голов, и Роналду мог бы с этим помочь. Ему было тяжело на скамейке запасных на чемпионате мира, поэтому ему нужно время для размышления, чтобы избежать ситуации, подобной тому, что произошло в «Манчестер Юнайтед». Если он и перейдет в «Челси», то только до конца сезона, но я думаю, что он мог бы отлично там справиться», – сказал бывший защитник «Челси» в интервью Genting Casino.

После расторжения контракта с « » Роналду находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны « » из Саудовской Аравии, однако сам Роналду ждет вариантов в Европе.

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