Аморим о Роналду в «Спортинге»: «Криштиану был в Катаре, вы могли спросить у него. Я уже отвечал 500 раз»

Главный тренер « » ответил на вопрос о возможном возвращении .

Нападающий находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Я ни о чем не буду просить. Только о большем терпении и вере нас. Подписания будут в январе или летом.

Роналду? Он был в Катаре, у вас была возможность спросить у Криштиану об этом на пресс-конференции, но вы этого не сделали (смеется). Вы уже спрашивали у меня 500 раз, и я уже отвечал», – сказал после победы над Брагой в Кубке португальской лиги (5:0).