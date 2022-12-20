Аморим о Роналду в «Спортинге»: «Криштиану был в Катаре, вы могли спросить у него. Я уже отвечал 500 раз»
Главный тренер «Спортинга» ответил на вопрос о возможном возвращении Криштиану Роналду.
Нападающий находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
«Я ни о чем не буду просить. Только о большем терпении и вере нас. Подписания будут в январе или летом.
Роналду? Он был в Катаре, у вас была возможность спросить у Криштиану об этом на пресс-конференции, но вы этого не сделали (смеется). Вы уже спрашивали у меня 500 раз, и я уже отвечал», – сказал Рубен Аморим после победы над Брагой в Кубке португальской лиги (5:0).
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