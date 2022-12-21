«Месси стал величайшим футболистом и атлетом в истории. Он взял кубок мира, а Роналду – нет». Пловец Вековищев о Лео

Российский пловец назвал лучшим спортсменом в истории.

«В финале мундиаля я просто болел за красивый футбол и хотел, чтобы победила. Все-таки в этой сборной играет лучший игрок мира, и до начала турнира у него была конкуренция с другим великим футболистом.

Но сейчас, наверное, все споры о том, кто лучший, развеются, потому что Месси взял кубок мира, а у Роналду нет его. Поэтому чуть-чуть аргентинцам симпатизировал.

Я считаю, что Месси стал самым великим футболистом и в целом атлетом во всей истории. Он выиграл абсолютно все награды, которые возможны в футболе», – сказал серебряный призер Олимпиады-2020 Михаил Вековищев.

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