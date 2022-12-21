Уэйн Руни: «Роналду заявляет: «Я лучший», а Месси больше говорит о команде и трофеях. Я восхищаюсь обоими, так они мотивируют себя»

сравнил и .

«Я восхищаюсь обоими – и Лео, и Криштиану – за то, что они идут своим путем.

Роналду открыто заявляет: «Я лучший, я хочу быть лучшим». А когда Месси говорит, он больше фокусируется на команде и трофеях, которые хочет завоевать. Тут нет правильного и неправильного [подхода]. Так два разных человека мотивируют себя.

Сейчас Криштиану переживает трудный период, и ему 37 лет. Но у него и Месси такие достижения, которые, я думаю, мы никогда не увидим в исполнении другого футболиста.

В некотором смысле они нуждались друг в друге, и я подозреваю, что в глубине души они наслаждались этим соперничеством. Когда Криштиану перешел в «Реал», они подталкивали друг друга: Роналду забивал два гола в субботу, Месси забивал два на следующий день, и они помогали друг другу достигать еще больших высот и забивать больше голов.

Ни один из них никогда не работал много в защите. Месси не планирует отрабатывать в обороне 90 минут, но он никогда этого и не делал, даже будучи молодым игроком в «Барселоне». И сейчас, в 35 лет, он осознает, что должен экономить энергию.

Мы видим, что Лео выбирает моменты и включается в нужное время, чтобы изменить ситуацию – и именно в этом он был так эффективен в Катаре», – написал бывший форвард « » в колонке.