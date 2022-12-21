Казанский о лучшем в истории: «Роналдо. Месси делает игроков вокруг себя сильнее, а бразилец высекал больше искр из самой игры»

назвал лучшего футболиста в истории.

– Кто для вас MVP ЧМ-2022?

– Ох, вопрос! Понятно, Месси заслужил победу в этой номинации. Он чемпион мира. Без него так бы далеко не прошла.

Но если бы наградили Мбаппе, никто бы не удивился. Он выиграл бомбардирскую гонку, забил 8 мячей, из них три в финале, и в безнадежной ситуации дотащил Францию до серии пенальти...

– И?

– Честное слово – я не знаю, как между двумя гениями, которые провели выдающийся турнир, выбрать самого-самого. Да и стоит ли? Для меня в Катаре они вне категории оценок.

– Для Андрея Аршавина лучший игрок в истории мирового футбола – Месси. А для вас кто?

– Из тех, кого видел своими глазами, – бразилец Роналдо.

– Извольте объяснить.

– Мы говорим о гениальных футболистах, которые на поле умеют абсолютно все. Вытворяют с мячом такие трюки, что сидишь с открытым ртом.

Разница в одном. Месси делает игроков вокруг себя сильнее. А Роналдо, как мне кажется, высекал больше искр из самой игры, – сказал спортивный комментатор.

Месси-2022, Марадона-1986, Роналдо и Кан из 2002-го: у кого ярчайший индивидуальный перформанс ЧМ в истории?

Величайшие моменты в истории ЧМ. Теперь здесь Месси