Руни о Месси и Роналду: «Уважаю тех, кто говорит, что Криштиану лучший, но Лео просто иной, к нему невозможно подобраться»

объяснил, чем отличается от и других игроков.

«В 2012 году я написал в твиттере: «Месси – лучший в истории». Когда я увидел, как он вывел в финал чемпионата мира, устроив мастер-класс в игре против Хорватии, я сделал ретвит со словами: «Ничего не изменилось».

Некоторые восприняли это как выпад против Роналду, но нет ничего более далекого от истины, чем такое мнение. Я очень уважаю Криштиану, и когда люди утверждают, что он лучший, я знаю, из чего они исходят, и я уважаю это мнение. Но для меня Месси просто иной.

Я играл против Месси несколько раз и знаю его способность принимать и удерживать мяч, контролировать игру, идти на соперника, пасовать и забивать, решать исходы матчей.

К нему просто невозможно подобраться. Он всегда все контролирует. Если мяч у него в ногах, все решает он, включая те решения, которые принимает соперник. Быть его противником – нелегко.

Хочется пойти и запрессинговать его, но если ты это сделаешь, ты не отберешь мяч. Можно броситься в отбор, когда он идет с мячом прямо на тебя, но обычно лишить его мяча не получается. Ты больше него, но не можешь использовать свою силу против него – и Иньеста были такими же.

Когда Месси приближается к штрафной площади, боишься выставить ногу, потому что он может пройти тебя, и ты привезешь пенальти или штрафной удар в опасной зоне. А бывают моменты, когда он выжидает, ничего не делая, и, прежде чем ты что-то осознаешь, он забивает.

Разница между Месси и почти любым другим игроком, который идет в дриблинг, в том, что Лео всегда движется. Он почти никогда не останавливается с мячом. Он идет вперед, если путь заблокирован, он пасует, чтобы получить обратный пас.

Приходится тратить так много сил, играя против него. Это утомительно. Он изводит тебя до тех пор, пока его становится почти невозможно остановить», – написал бывший форвард « » в колонке.