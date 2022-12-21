Морган о Месси и 5 постах с кубком мира: «Мы поняли, ты выиграл ЧМ, но ты слегка перебарщиваешь со злорадством»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган снова уколол Лионеля Месси в соцсетях.

Телеведущий, ранее взявший резонансное интервью у Криштиану Роналду, после победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 выложил в твиттере скриншот страницы капитана «альбиселесте», где видны пять постов форварда «ПСЖ» с кубком мира.

«Окей, Лионель, мы поняли, ты выиграл чемпионат мира. Ты слегка перебарщиваешь со злорадством сейчас», – написал Морган.

Изображение: скриншот страницы Лионеля Месси

«Вопрос о лучшем в истории закрыт. Это Роналду». Пирс Морган эпично комментировал финал

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные