Морган о Месси и 5 постах с кубком мира: «Мы поняли, ты выиграл ЧМ, но ты слегка перебарщиваешь со злорадством»

Пирс Морган снова уколол в соцсетях.

Телеведущий, ранее взявший резонансное интервью у Криштиану Роналду, после победы сборной в финале выложил в твиттере скриншот страницы капитана «альбиселесте», где видны пять постов форварда « » с кубком мира.

«Окей, Лионель, мы поняли, ты выиграл чемпионат мира. Ты слегка перебарщиваешь со злорадством сейчас», – написал Морган.

Изображение: скриншот страницы Лионеля Месси

«Вопрос о лучшем в истории закрыт. Это Роналду». Пирс Морган эпично комментировал финал