Морган о Месси и 5 постах с кубком мира: «Мы поняли, ты выиграл ЧМ, но ты слегка перебарщиваешь со злорадством»
Пирс Морган снова уколол Лионеля Месси в соцсетях.
Телеведущий, ранее взявший резонансное интервью у Криштиану Роналду, после победы сборной Аргентины в финале ЧМ-2022 выложил в твиттере скриншот страницы капитана «альбиселесте», где видны пять постов форварда «ПСЖ» с кубком мира.
«Окей, Лионель, мы поняли, ты выиграл чемпионат мира. Ты слегка перебарщиваешь со злорадством сейчас», – написал Морган.
Изображение: скриншот страницы Лионеля Месси
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