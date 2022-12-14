Руни ответил на свой твит 2012 года, где назвал Месси величайшим в истории: «Ничего не изменилось 🤷‍♂️🐐»

по-прежнему считает величайшим игроком в истории.

Бывший нападающий сборной Англии ответил на свой твит от 8 марта 2012 года, в котором заявил, что считает аргентинца величайшим футболистом всех времен.

«Ничего не изменилось 🤷‍♂️🐐», – написал Руни.

Эмодзи козла используют для обозначения аббревиатуры GOAT (greatest of all time – величайший на все времена – прим.).

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