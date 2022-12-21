У Ди Марии есть предложения из Бразилии, МЛС и ОАЭ, но он хочет остаться в «Юве»
Анхель Ди Мария получил несколько предложений от неевропейских клубов.
34-летний вингер интересен клубам из Бразилии, ОАЭ и МЛС. В последние дни игрок получил несколько предложений.
Однако хавбек сборной Аргентины намерен остаться в «Ювентусе» до конца сезона. В то же время переговоров о новом контракте нет.
Анхель забил 1 гол и отдал 1 результативный пас в 7 матчах за «Юве». На ЧМ-2022 у него также 1+1, гол он забил в финале, а всего провел 5 игр. Его подробная статистика – здесь.
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