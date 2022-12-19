«Скалони все сделал правильно – Ди Мария постоянно напрягал Кунде. А вот Дешам ошибся, посчитав, что Гризманн накроет Фернандеса». Латорре о финале ЧМ
Диего Латорре назвал главную ошибку Дидье Дешама в финале ЧМ-2022.
«Лионель Скалони все сделал правильно, поставив Анхеля Ди Марию на левый фланг – это дало Аргентине больше шансов вывести из равновесия и нагрузить Кунде, которого Ди Мария постоянно напрягал, и цель была достигнута – счет [уже в первом тайме] был 2:0.
А вот Дидье Дешам допустил ошибку, по непонятным причинам решив, что Антуан Гризманн закроет Энцо Фернандеса. В итоге бывший игрок «Ривер Плейт» двигался свободно, и Аргентина начала подключать передачи через него, в то время как Франция бегала за мячом», – написал бывший нападающий «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины.
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