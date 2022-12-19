«Скалони все сделал правильно – Ди Мария постоянно напрягал Кунде. А вот Дешам ошибся, посчитав, что Гризманн накроет Фернандеса». Латорре о финале ЧМ

назвал главную ошибку Дидье Дешама в финале .

« все сделал правильно, поставив Анхеля Ди Марию на левый фланг – это дало Аргентине больше шансов вывести из равновесия и нагрузить Кунде, которого Ди Мария постоянно напрягал, и цель была достигнута – счет [уже в первом тайме] был 2:0.

А вот допустил ошибку, по непонятным причинам решив, что закроет . В итоге бывший игрок « » двигался свободно, и начала подключать передачи через него, в то время как бегала за мячом», – написал бывший нападающий «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ