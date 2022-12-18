Итурральде о фоле Дембеле на Ди Марии: «Глупейший пенальти. Если бежать позади, тот, кто впереди, наверняка запнется»

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Эдуардо Итурральде Гонсалес назвал глупым фол Усмана Дембеле.

Вингер сборной Франции и «Барселоны» допустил нарушение в своей штрафной в первом тайме финального матча ЧМ-2022 против команды Аргентины (3:3, по пенальти – 2:4). Дембеле сфолил на полузащитнике «Ювентуса» Анхеле Ди Марии, а нападающий «ПСЖ» Лионель Месси реализовал пенальти и открыл счет.

«Глупейший пенальти. Скрытая подножка. Если бежать позади того, кто находится очень близко, – в такой ситуации тот, кто впереди, наверняка запнется о ноги того, кто сзади», – сказал испанский эксперт по судейству.

Итурральде также поддержал другие решения рефери Шимона Марчиняка, обслуживавшего финал чемпионата мира в Катаре.

«Превосходно. Впечатляющее судейство в финале», – так испанец оценил работу главного арбитра.

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