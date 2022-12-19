«Месси и Ди Марию критиковали за отсутствие трофеев больше остальных. Футбол справедлив к ним». Латорре о победе Аргентины на ЧМ
Диего Латорре высказался о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Чемпионат мира невозможно выиграть без потрясений. Все чемпионы боролись и проходили через трудные времена, и Аргентина тоже не избежала этого. Эта команда заслужила победу, особенно Месси и Ди Мария – те, кого больше всего осуждали за отсутствие титулов в последнее десятилетие.
В конечном итоге футбол оказался справедлив по отношению к ним, потому что они боролись, потому что никто не сдавался, и каждый приложил все усилия, чтобы играть сердцем, окрыленные мечтой и настолько мощными эмоциями, что они способны разрушить все предсказания футбольных аналитиков и привести в экстаз целую страну», – написал бывший нападающий «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины.
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