Уэйн Руни: «Роналду – безжалостный убийца, а Месси сначала пытает вас. Выберу Лионеля»

Форвард «Дерби Каунти» Уэйн Руни сравнил экс-партнера по «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающего «Барселоны» .

«Роналду не был так сосредоточен на голах, когда мы начали играть вместе, но можно было заметить, что он больше всего хотел стать лучшим игроком мира.

Он постоянно тренировался и начал забивать. Криштиану стал невероятным бомбардиром. Он и Месси, возможно, два лучших игрока за всю историю футбола. Но, несмотря на мою дружбу с Криштиану, я бы выбрал Месси. По той же причине, по которой я любил смотреть на Хави и Скоулза: нечто иное присутствует в игре Месси. Я говорю о самообладании и не могу вспомнить, когда Месси забивал, ударив по мячу настолько сильно, насколько он только мог. Он просто закатывает мячи в сетку, это дается ему так легко.

Роналду безжалостен в штрафной площади, убийца. Однако Месси будет пытать вас, прежде чем убьет. С Месси создается впечатление, что он получает больше удовольствия. Эти двое полностью изменили игру с точки зрения количества забитых голов, и я не думаю, что их когда-либо затмят», – приводит слова Руни Diario Sport со ссылкой на The Times.