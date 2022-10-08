Уэйн Руни: «Роналду и Месси – два величайших футболиста, когда-либо игравших, но время настигает всех»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Уэйн Руни премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Уэйн Руни поделился мнением об игре Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Роналду и Месси – два величайших игрока, когда-либо игравших в футбол, но в конечном счете время настигает всех.

Очевидно, что Криштиану уже не тот игрок, которым был в 22-23 года, и это тяжело для него.

Зная его, могу сказать, что ему трудно будет сидеть на скамейке запасных. Если он будет терпелив, то получит шанс. И тогда уже от него будет зависеть – как он воспользуется шансами и постарается вернуться в состав», – сказал бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии.

Роналду забил 1 гол и отдал 1 голевой пас в 9 матчах за «МЮ» в этом сезоне. У Месси 8 мячей и 8 передач в 13 играх за «ПСЖ».

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