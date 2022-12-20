Депутат Свищев: «После ЧМ-2018 в России осталось много аэропортов, дорог, гостиниц, стадионов, произошел огромный скачок популяризации футбола. Не знаю, будет ли так в Катаре»

Депутат Дмитрий Свищев сравнил чемпионаты мира в Катаре и России.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино назвал лучшим в истории.

«Если руководство ФИФА считает, что чемпионат мира в Катаре лучше мундиаля, проведенного в России, то мы можем только поздравить наших катарских коллег.

Наверное, так и должно быть – катарцы пригласили много россиян, которые состояли в оргкомитетах во время домашнего ЧМ. Так что наши ребята в том числе являются частью этого.

Каждый чемпионат мира должен быть лучше предыдущего, поэтому если Инфантино действительно так считает, то ничего плохого в этом нет.

В Катаре было все компактно, все стадионы рядышком, все близко, современно. В России локация была намного больше – для кого-то это минус.

Но для нашей страны проведенный чемпионат мира, безусловно, имеет значимость, он оставил огромное наследие в России. После ЧМ-2018 у нас осталось много аэропортов, дорог, гостиниц, стадионов, полей, спортивных школ и так далее. После ЧМ-2018 в стране произошел огромный скачок популяризации футбола.

Не знаю, будет ли так же в Катаре. Местный футбол, наверное, будет развиваться, но неизвестно, в каких масштабах», – сказал председатель комитета по физической культуре и спорту.