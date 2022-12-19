Зарема о финале ЧМ-2022: «Больно, что недавно такие праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете»
Зарема Салихова оценила финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции (3:3, 4:2 пен.).
«Однозначно этот финал лучший в истории футбола. Роналду без трофея, а Месси доказал свой класс, «Золотой мяч» снова его.
Франции просто не повезло. Отыграться с 0:2 — это характер великих. Драматично, что травмирован Бензема. Но у Франции есть молодые игроки, например, Нкунку, так что следующий чемпионат будет захватывающим.
Больно, что совсем недавно такие футбольные праздники проходили в России, а теперь все как на другой планете», — сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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