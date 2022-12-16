Инфантино назвал ЧМ в Катаре «лучшим в истории». Президент ФИФА так говорил про турнир в России

Теги премьер-лига Россия ФИФА ЧМ-2018 FIFA Джанни Инфантино ЧМ-2022 ахахаха Футбол

Президент ФИФА похвалил ЧМ-2022.

Джанни Инфантино в ходе заседания Совета ФИФА назвал чемпионат мира в Катаре «лучшим в истории» и добавил, что «футбол укрепил свою уникальную сплачивающую силу, объединив дух мира и дружбы».

Про ЧМ-2018 в России Инфантино также говорил как о лучшем в истории: «Этот ЧМ стал лучшим в истории. Пару лет я предполагал, что так и будет, но теперь могу сказать это с уверенностью. Мы жили и дышали футболом во время этого мероприятия».

Инфантино уже называет ЧМ-2022 «лучшим в истории». Фраза обесценилась – так оценивают почти каждый турнир

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные