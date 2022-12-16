Президент ФИФА похвалил ЧМ-2022.

в ходе заседания Совета ФИФА назвал чемпионат мира в Катаре «лучшим в истории» и добавил, что «футбол укрепил свою уникальную сплачивающую силу, объединив дух мира и дружбы».

Про ЧМ-2018 в России Инфантино также говорил как о лучшем в истории: «Этот ЧМ стал лучшим в истории. Пару лет я предполагал, что так и будет, но теперь могу сказать это с уверенностью. Мы жили и дышали футболом во время этого мероприятия».

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