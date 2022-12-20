Форвард Австралии Каммингс рассказал, что Мбаппе и Жиру не стали меняться с ним футболками: «Оливье просто прошел мимо, притворившись, что никогда не говорил по-английски!»

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Джейсон Каммингс рассказал, что игроки сборной Франции отказали ему в обмене футболками.

Сборная Австралии сыграла с Францией в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (1:4). 

«После матча с Францией я действительно пытался заполучить футболку Мбаппе – забудьте о Жиру, я выбрал лучшего игрока Мбаппе, – и он сказал мне встретиться с ним в раздевалке.

Итак, я пошел в раздевалку, там был человек, занимающийся формой, и я отдал ему свою футболку, а через 10 минут он вышел с ней и сказал: «Нет, абсолютно нет, [Мбаппе] не хочет меняться».

Когда я возвращался в свою раздевалку и увидел Жиру, то попросил его: «Жиру, пожалуйста, можно мне взять твою футболку, мужик? Я большой фанат, можно мне взять твою футболку?»

А он просто прошел мимо меня, притворившись, что никогда не говорил по-английски! А он играл в Премьер-лиге 10 лет! Он просто прошел прямо мимо меня!» – сказал нападающий сборной Австралии и «Сентрал Кост Мэринерс» The Project.

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