Стало известно, что сказал игрокам сборной Франции в перерыве финала .

После первого тайма Франция проигрывала со счетом 0:2. За первую половину игры команда Дешама не нанесла ни одного удара в сторону ворот соперника.

L’Équipe пишет, что в раздевалке Дешам не скрывал злость. Он говорил игрокам, что нужно действовать более точно, компактно и принимать более качественные решения.

«Вы не здесь, парни! Вы не можете выиграть ни один подбор! Вы не играете в финале чемпионата мира!» – сказал Дешам игрокам.

Отмечается, что после речь Дешама слово взял капитан команды . Он повысил голос на партнеров. Затем высказался резервный голкипер , который сказал, что команда играет без желания, несмотря на то, какой важный матч проводит.

Вице-капитан сборной Франции Рафаэль Варан, который произносил речь перед матчем, сказал партнерам по команде, чтобы они продолжали верить.

Напомним, сборная Франции отыгралась со счета 0:2 в конце второго тайма и перевела игру в экстратаймы.

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