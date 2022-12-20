Дешам – игрокам в перерыве матча с Аргентиной при 0:2: «Вы не здесь, парни! Вы не можете выиграть ни один подбор! Вы не играете в финале ЧМ!»
Стало известно, что Дидье Дешам сказал игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022.
После первого тайма Франция проигрывала Аргентине со счетом 0:2. За первую половину игры команда Дешама не нанесла ни одного удара в сторону ворот соперника.
L’Équipe пишет, что в раздевалке Дешам не скрывал злость. Он говорил игрокам, что нужно действовать более точно, компактно и принимать более качественные решения.
«Вы не здесь, парни! Вы не можете выиграть ни один подбор! Вы не играете в финале чемпионата мира!» – сказал Дешам игрокам.
Отмечается, что после речь Дешама слово взял капитан команды Уго Льорис. Он повысил голос на партнеров. Затем высказался резервный голкипер Стив Манданда, который сказал, что команда играет без желания, несмотря на то, какой важный матч проводит.
Вице-капитан сборной Франции Рафаэль Варан, который произносил речь перед матчем, сказал партнерам по команде, чтобы они продолжали верить.
Напомним, сборная Франции отыгралась со счета 0:2 в конце второго тайма и перевела игру в экстратаймы.
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