Лунев о Мартинесе: «3-4 года назад о сборной и речи не шло, а теперь он выиграл для Аргентины Кубок Америки и ЧМ. Высочайший уровень»
Андрей Лунев оценил вклад Эмилиано Мартинеса в победу сборной Аргентины на ЧМ-2022.
«Стоит отметить вратарей [Уго] Льориса и [Эмилиано] Мартинеса.
Три-четыре года назад, может, пять, Мартинес был никому не известным человеком, о сборной речи вообще не шло. Он сидел на замене в «Арсенале», ему выпал шанс сыграть за команду, и для того «Арсенала» он сотворил чудо, а после этого не стал мириться с ролью запасного, перейдя в «Астон Виллу».
Он показал свой высочайший уровень – заслужил вызов в сборную, буквально за два прошедших года выиграл Кубок Америки и чемпионат мира, при этом в двух сериях пенальти это его заслуга. Своей психологией и мастерством он выиграл для Аргентины эти трофеи, в этом огромнейшая заслуга Мартинеса. Не стоит забывать, что сэйв на последней минуте [в матче с французами] был просто космическим», – сказал вратарь «Байера» и сборной России.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины обыграла сборную Франции в серии пенальти. Эмилиано Мартинес, отразивший удар Кингсли Комана в послематчевой серии, был признан лучшим вратарем турнира.
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