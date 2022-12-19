Лунев о Мартинесе: «3-4 года назад о сборной и речи не шло, а теперь он выиграл для Аргентины Кубок Америки и ЧМ. Высочайший уровень»

оценил вклад Эмилиано Мартинеса в победу сборной Аргентины на .

«Стоит отметить вратарей [Уго] и [Эмилиано] Мартинеса.

Три-четыре года назад, может, пять, Мартинес был никому не известным человеком, о сборной речи вообще не шло. Он сидел на замене в « », ему выпал шанс сыграть за команду, и для того «Арсенала» он сотворил чудо, а после этого не стал мириться с ролью запасного, перейдя в « ».

Он показал свой высочайший уровень – заслужил вызов в сборную, буквально за два прошедших года выиграл Кубок Америки и чемпионат мира, при этом в двух сериях пенальти это его заслуга. Своей психологией и мастерством он выиграл для Аргентины эти трофеи, в этом огромнейшая заслуга Мартинеса. Не стоит забывать, что сэйв на последней минуте [в матче с французами] был просто космическим», – сказал вратарь « » и сборной России.

В финале ЧМ-2022 сборная обыграла сборную в серии пенальти. , отразивший удар Кингсли Комана в послематчевой серии, был признан лучшим вратарем турнира.

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