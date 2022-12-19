Джейми Реднапп: «Англия могла добиться гораздо большего, по составу мы не хуже финалистов. Эта Франция – слабейшая на нашей памяти, Аргентина тоже не с другой планеты»

Экс-хавбек сборной Англии Джейми Реднапп не считает выступление команды на ЧМ хорошим.

«Я не готов подписаться под тем, что Англия провела очень успешный чемпионат. Попадание в четвертьфинал – это не большое достижение, и я не думаю, что нужно праздновать. Мы могли добиться гораздо большего, учитывая наш состав и его глубину. Замены производились недостаточно оперативно, с поля уходили не те футболисты.

Я смотрю на Францию и в финале и думаю, что мы могли быть на этом месте. Аргентина очень хороша, но не с другой планеты. Месси сделал разницу, вот почему она победила.

А эта Франция – одна из слабейших на нашей памяти. Когда я играл против нее в 1998-м, там были Зидан, Пети, Виейра, Дешам. Они могли перевернуть игру. А посмотрите на эту команду: при всем уважении к Жиру, если он один из лучших форвардов команды...

У Франции не было ни Карима Бензема, ни Нголо Канте. Ее X-фактор – Килиан Мбаппе.

У нас никогда не будет лучшего шанса обыграть эту команду, но все ключевые эпизоды сложились в ее пользу. Нам не хватает инстинкта убийцы, мы слишком добренькие. По составу мы не уступаем никому из финалистов.

Также у нас есть проблемы в защите. Мы отлично сыграли в обороне, учитывая травмы перед чемпионатом мира, а провел прекрасный ЧМ, но в долгосрочной перспективе нам нужен такой центральный защитник, который выведет нас на следующий уровень», – отметил Реднапп.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ