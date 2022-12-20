Пиняев о тех, кто остается в РПЛ: «А что, в Европе денег нет? Там зарплаты намного больше. Дело в другом – нужно учить язык, жить в другой стране. Я к этому готов»

заявил, что хочет играть в европейском клубе.

– Ты сказал, что сегодня не комментируешь будущий клуб. Но в принципе уже решил, каким должен быть следующий шаг в твоей карьере? В ближайшем будущем.

– Хотелось бы играть в Европе.

– Где видишь себя через пять лет?

– Играю в Европе.

– В российском футболе много негативных примеров: люди в ущерб перспективам предпочитают остаться в зоне комфорта, то есть в . Как выбрать славу, а не деньги?

– Так судят люди, которые не разбираются в футболе. Как люди могут из-за каких-то причин не выбирать деньги… А что, в Европе нет денег? В Европе у футболистов намного больше зарплаты, чем в России.

Тут дело в другом. Выходить из зоны комфорта – не значит получать меньше. Выходить из зоны комфорта – значит, изучать новый язык, жить не в родной стране. Готов ты на это или нет – личное дело. Просто кто-то не хочет рисковать комфортом.

Я понимаю, что я готов играть и жить в Европе, для меня это не составит проблем в плане быта, – сказал полузащитник « ».