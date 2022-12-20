Баринов о Пиняеве в «Локо»: «Он поможет нам во второй части. По нему видно, что он готов»

высказался о вероятном переходе хавбека в «Локомотив».

— Вы берете самого талантливого русского игрока...

— Я рад за него! Я с ним в сборной разговаривал, сказал: «Давай переходи к нам». Все.

— Я слышал, когда ты с ним прощался, сказал: «Жду тебя на сборах».

— Да.

— Ну это круто, что «Локомотив» берет такого парня.

— Для нашей команды это супер! Никакой адаптации у него не будет, все будет супер. Он поможет нам во второй части.

Ему 18? Ничего страшного. Конечно, он готов. По нему видно, – сказал хавбек « ».