Роман Трушечкин: «Кайфую от работы на российском футболе. Ограничения заставляют и РПЛ, и прессу быть более изобретательными, рождаются крутые проекты, новые мемы – интерес есть»

заявил, что ему нравится комментировать матчи Мир .

— Какие эмоции у вас вызывает российский футбол? Отъезд легионеров, бан на еврокубки, полупустые трибуны из-за Fan ID — если просить описать наш футбол тремя словами, среди них было бы слово «безнадега»?

— Ни в коем случае — я кайфую от работы на российском футболе. Ограничения, которые на нас свалились, заставляют и саму лигу, и прессу быть более изобретательными. Вокруг лиги рождаются крутые проекты, постоянно появляются новые мемы — значит, лига живет, вернее интерес к ней.

А, главное, появляются новые ребята: да, уехали легионеры, зато как раскрылся Сычевой. Мы с новой стороны раскрываем . Он оказывается не только талантливым футболистом, но и человеком, который много читает и отвечает журналистом удивительно складным литературным русским языком. Стараюсь обращать внимание на хорошее, и мне искренне кажется, что хорошего в нашем футболе больше, чем плохого, – сказал комментатор.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ