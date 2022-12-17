Тарханов о Пиняеве в «Локо»: «Сразу попадет в стартовый состав и заиграет. Он умеет обыгрывать, сейчас мало таких»

высказался о предстоящем переходе из « » в «Локо».

«Думаю, Пиняев заиграет в «Локомотиве». Пиняев – футболист, который умеет обыгрывать. Сейчас мало таких. У него хорошая скорость, хороший дриблинг, удар. Это качественный футболист. И это ему еще только 18 лет.

Думаю, Пиняев сможет сразу попасть в стартовый состав «Локомотива». В «Крыльях» он выходил на замену в том году, а в этом практически все время был в стартовом составе. За сборную России он вышел и не потерялся, а, наоборот, был единственным, кто выделялся из новичков.

«Локомотив» иностранцев хочет отдать, кто-то, скорее всего, уйдет из клуба. Поэтому, видимо, решили на российских игроках сосредоточиться и покупают Пиняева и Глушенкова не для запаса, а для основного состава.

Жалко «Крылья», потому что много игроков уходят. Но «Локомотив» – это « », поэтому, естественно, карьера для футболиста превыше будет», – сказал экс-тренер клубов Мир .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ