«Крылья» об отступных Пиняева: «В 10 раз превышает сумму, которую мы выплатили за его трансфер»

« » подтвердили интерес «Локомотива» к Сергею Пиняеву и .

«Действительно, футбольный клуб «Крылья Советов» получал запрос от «Локомотива» относительно возможности трансфера игроков нашей команды Пиняева и Глушенкова. «Крылья Советов» заинтересованы в сохранении обоих футболистов, поэтому данный запрос был нашим клубом отклонен. Вместе с тем контракты этих игроков содержат фиксированные суммы отступных.

Необходимо отметить, что Пиняев переходил в «Крылья Советов» на определенных условиях, в том числе с фиксацией суммы отступных — без данного условия трансфер одного из самых талантливых молодых российских игроков в «Крылья» был невозможен.

Также отметим, что сумма, за которую Пиняев может покинуть наш клуб, в десять раз превышает сумму, которую выплатили «Крылья» за трансфер футболиста, когда Пиняев переходил в нашу команду.

Подчеркнем, что в настоящее время футбольный клуб «Крылья Советов» делает все возможное, чтобы Пиняев и Глушенков остались в Самаре и продолжили выступать за нашу команду.

Кроме того, «Крылья Советов» продолжают активную работу на трансферном рынке, чтобы усилить команду качественными футболистами. С рядом потенциальных новичков проведены предварительные переговоры», — сказал представитель пресс‑службы самарского клуба.

«Локо» потратит более 700 млн рублей на Пиняева и Глушенкова. Агенты Сергея получат 140 млн