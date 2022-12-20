Мбаппе может стать капитаном Франции, если Льорис завершит карьеру в сборной

может стать капитаном сборной вместо .

Как пишет L’Équipe, нападающий, которому сегодня исполняется 24 года, может стать капитаном сборной Франции с марта, когда начнется отбор к Евро-2024.

Это произойдет в случае, если вратарь Уго Льорис завершит карьеру в сборной Франции после поражения в финале ЧМ-2022.

На ЧМ-2022 Мбаппе забил 8 мячей (3 из них – в финале против Аргентины) и сделал 2 голевых паса в 7 играх. Полную статистику игрока можно найти здесь.

Мощь Мбаппе: три рекорда ЧМ в 23 года, безумная статистика и битва за «Золотую бутсу» с Месси