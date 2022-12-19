Уолкотт о финале ЧМ-2022: «Лучшее спортивное событие, которое я когда-либо видел. Месси – величайший игрок всех времен»

Теги ПСЖ Тео Уолкотт премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Тео Уолкотт поделился мнением о финале ЧМ-2022.

Сборная Аргентины обыграла сборную Франции (3:3, по пенальти – 4:2) в финальном матче турнира в Катаре. Форвард «ПСЖ» Лионель Месси оформил дубль, а французский нападающий парижан Килиан Мбаппе сделал хет-трик.

«Лучшее спортивное событие, которое я когда-либо видел! Спасибо Аргентине и Франции за невероятный финал.

Нет сомнений в том, что Месси – величайший игрок всех времен!» – написал экс-полузащитник сборной Англии в твиттере.

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