Кроос о тренере Франции: «Шансы Зидана – 70 на 30. Он хочет работать»

Теги Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Зинедин Зидан Тони Кроос Футбол

Полузащитник «Реала» Тони Кроос полагает, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции.

«Я думаю, что Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных.

Главный вопрос вот в чем: чего хочет сам Дидье Дешам? Я бы сказал, что шансы на назначение Зидана – 70 на 30.

Я думаю, что он очень хочет вернуться на тренировочное поле», – сказал Кроос в эфире MagentaTV.

Макрон попросил Дешама остаться тренером сборной Франции: «Сказал ему все обдумать»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные