Кроос о тренере Франции: «Шансы Зидана – 70 на 30. Он хочет работать»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос полагает, что Зинедин Зидан возглавит сборную Франции.
«Я думаю, что Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных.
Главный вопрос вот в чем: чего хочет сам Дидье Дешам? Я бы сказал, что шансы на назначение Зидана – 70 на 30.
Я думаю, что он очень хочет вернуться на тренировочное поле», – сказал Кроос в эфире MagentaTV.
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