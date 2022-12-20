Кроос о тренере Франции: «Шансы Зидана – 70 на 30. Он хочет работать»

Полузащитник « » полагает, что возглавит сборную Франции.

«Я думаю, что Зидан станет не только хорошим преемником Дешама, но в принципе лучшим из возможных.

Главный вопрос вот в чем: чего хочет сам ? Я бы сказал, что шансы на назначение Зидана – 70 на 30.

Я думаю, что он очень хочет вернуться на тренировочное поле», – сказал Кроос в эфире MagentaTV.

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